〈北部〉無畏腿傷、疲勞 海星兩生跑出雙金

2018-06-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮海星中學體育健將盧浩華、魏泰陞，代表台灣遠赴日本參加「亞洲青年田徑錦標賽」，分別拿下一百一十公尺跨欄及二百公尺金牌，雙雙突破個人有史以來參賽紀錄，校長孔令堅等人親自赴火車站迎接教練及選手凱旋歸國，期待他們日後能繼續為國爭光。

盧浩華百十公尺跨欄 13秒61奪金

擁有太魯閣族血統的花蓮跨欄好手盧浩華，近年已成為國家隊重要成員，去年他在「世界青年田徑錦標賽」獲一百一十公尺跨欄銀牌，為台灣奪下有史以來第一面IAAF賽事跨欄項目獎牌，今年則在亞洲青年田徑錦標賽以十三秒六十一突破個人生涯最佳成績拿下金牌。

盧浩華說，場上對手過去成績紀錄良好，加上自己大腿有傷，原本認為只能拿到第二名，但很幸運起步後完美跨過第一個欄架，後面節奏跟著順暢起來，順利奪得金牌，感謝學校、教練及物理治療師長期以來的協助。

魏泰陞二百公尺決賽 21秒05摘金

另有「海星最速男」之稱的魏泰陞，賽前並非兩百公尺項目奪金熱門人選，但決賽卻靠著驚人爆發力及意志力，拿下金牌，也是台灣隊連續二屆亞青二百公尺項目中唯一摘金的選手。

魏泰陞預賽跑出廿秒九九突破個人紀錄廿一秒廿八，僅次於「台灣最速男」楊俊瀚的廿秒三三，成為我國史上第二位跑進廿一秒內的選手；決賽更克服肌肉疲勞，以廿一秒零五摘下台灣隊第四金。

魏泰陞說，從預賽到決賽，總共跑了好幾趟賽事，其實到最後一天時，身體已非常疲勞，但想到能夠代表國家出賽，再累都要盡全力一拚，二百公尺決賽出彎道時，原本還落後，以蠻力硬追，才在衝刺階段靠著壓肩險勝南韓選手零點零一秒奪金。

校長孔令堅、家長會長包念華及花蓮縣田徑委員會總幹事曾志堅等人，親自到火車站迎接教練及選手。孔令堅說，盧浩華及魏泰陞此次參賽成績均突破個人紀錄，魏泰陞的表現更可達亞運參賽標準。