〈北部〉苗縣議員選舉 頭份選區增1席、卓蘭選區減1席

2018-06-14

苗縣維持38席次

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣選舉委員會計算，下屆縣議員選舉，第五選區（頭份、三灣、南庄）因頭份市人口增加，帶動選區人口數成長，將由七席增加到八席，也多一席婦女保障名額，但在卅八席次不變情形下，第六選區（卓蘭、大湖、獅潭、泰安）則因人口相對減少，由三席變成兩席，將報請中央選委會公告。

將呈報中選會

由於苗栗縣基本盤為藍大於綠，對於選區席次調整，各政黨已完成佈局，國民黨於第五選區提名半數四席，民進黨則提名二席；第六選區，國民黨為開放，民進黨提名一席。

各政黨已完成佈局

苗栗縣選委會副總幹事曾雪花表示，苗栗縣總人口數長期以來穩定，沒有巨幅成長，所以議員席次仍維持卅八席，全縣分八個選區，其中，第七選區一席平地原住民、第八選區一席山地原住民。

依據公職人員選舉罷免法規定，「以選舉投票月前第六個月月底人口數為準」，因此，下屆縣議員選舉為十一月廿四日，所以應該是以今年五月底的人口數為準。

經縣選委會計算，第一選區（苗栗、公館、頭屋）席次數字為八．七九、第二選區（銅鑼、三義、西湖）席次數字為二．七五、第三選區（通霄、苑裡）席次數字為五．三一、第四選區（竹南、後龍、造橋）席次數字為八．七二、第五選區席次數字為七．七五、第六選區席次數字為二．四八。

曾雪花說明，因應選席次不太容易剛好除盡，所以小數點前為已確定席次，「小數點之後，則採比大小」方式，以配增或配減。所以一選區有九席、二選區有三席、三選區有五席、四選區有九席、五選區有八席、六選區則為兩席，其中，第五選區由原本的七席增加為八席，第六選區由三席變兩席。

科學園區吸引人口移入

苗縣府主計處分析，頭份、竹南地區人口增長，主要是拜竹南科學園區進駐所賜，提供許多就業機會，帶動兩地區的工商發展，生活機能也提升，加上鄰近新竹市，交通便利，更是吸引不少人口移入，已成為苗栗縣內少數人口增長的市鎮。