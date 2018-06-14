〈北部〉「新竹300」博覽會 6展區述說歷史

2018-06-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府七月廿一日到廿九日將舉辦為期九天的「新竹300博覽會」，以六大城市願景展區及影片播放區，呈現新竹的過去、現在與未來，隨著三百年歷史的隆恩圳水利建設與開發，述說新竹的歷史進程與產業發展和生活轉變，期許凝聚新竹人的心，迎向幸福的「新竹300」。

7月21日至29日登場 為期9天

新竹市文化局表示，從七月廿一日到廿九日，每天上午十點到下午六點，在公道五路上的新竹文創館、即前台肥園區舊倉庫，舉辦「新竹300博覽會」，設有六大展區和影片播放區，六大展區有光輝城市、自造城市、酷暖城市、不老城市、超萌城市、漫遊城市，會呈現竹市歷史文化、城市建設、創新科技及未來願景等面貌，邀請全國民眾來認識新竹這座科技與文化融合的活力城市。

呈現過去、現在與未來的轉變

文化局已將城市博覽會主題訂為「See You Tomorrow, Hsinchu 300/親愛的新竹，300個明日夢想！」期許過去、現在曾在這座城市努力及築夢的朋友，跟著導覽回顧過去的時光，體驗現在科技的無限可能，最後互道See You Tomorrow，期待在美好的未來相遇。

其中光輝城市會述說竹市的城市特色，透過不規則的拼貼電視牆動畫，認識新竹的創新、宜居、文化和國際觀。酷暖城市會展示城市特色，包括都市農園、友善環境和友善分享，好吃好玩都在這。自造城市則是動手「自造」城市，在積木創作區打造專屬夢想城市，還可體驗未來世代人工智慧機器人共存景況。

不老城市則透過四座觸控牆、四條長軸多媒體和四種角度，細說新竹三百年的歷史與人文。超萌城市則是邀請小朋友來體驗哪裡的孩子最幸福，更號召年輕人到舊城來到文創館，一起打造夢想世界。而漫遊城市則會展示蛻變後的新竹大車站模型，透過3D動畫影片說明以大車站計畫為核心的城市規劃，一起穿越時空，漫遊到二○五○年的新竹市。