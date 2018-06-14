〈北部〉《桃園》復興橋將改頭換面 引進高空彈跳

2018-06-14

活化營造 年底前完工

〔記者李容萍、陳昀／綜合報導〕復興區羅浮里有橫跨大漢溪的復興橋、羅浮橋，兩座橋一紅一粉，被稱為「羅浮雙橋」，周邊景色優美，是北橫公路重要景點。復興區公所編列二千五百萬元進行「復興橋活化營造計畫」，本月底前會上網招標，預計今年底前完工，將打造透明橋面、更換鋼索，讓復興橋改頭換面，且會提供高空彈跳活動，成為北橫公路上的觀光新亮點。

市長鄭文燦昨在市政會議中表示，復興區推出新溪口吊橋打響復興觀光亮點，再結合觀光旅遊局主打的羅浮溫泉，連接周邊景點已逐漸串成旅遊圈，復興橋的營造計畫因須跨越大漢溪施工，將由市府水務局向經濟部水利署北區水資源局申請相關作業。

高空彈跳 2年前構思

復興區長曾志湘表示，復興橋於一九六六年完工，是全台首座鋼構的鐵橋，深具歷史價值，一九九四年因羅浮橋完工通車而被取代。二○○五年移交復興鄉公所接管，逐年完成吊橋油漆養護、燈光等橋面美化以及兩端引道的景觀、鋪面整建和舞台廣場設置等工程；二○一六年評估經營高空彈跳可行性，進行結構分析，卻發現鋼纜鏽蝕，周邊設施破損嚴重，有安全之虞，亟待修復，而有復興橋營造計畫。

復興橋營造計畫以橋面為中心分為兩期進行，橋面上的首期工程以改善橋樑結構安全及玻璃橋面工程為主，分為主索更換、錨座結構補強、新設高空彈跳平台及塔柱防鏽、玻璃步道等工程；第二期為橋面以下的橋樑結構防鏽、塗裝及活化工程為主，並進行地坪3D彩繪、橋體結構防鏽及塗裝、智慧聲光、兩側入口管制及景觀營造等工程，也會建置橋樑即時監測及預警系統。

曾志湘說，公所另向市府爭取增設山豬公園、假日農業市集等，預估經費二千萬元，希望讓遊客在此包括玩的、吃的、買的都能盡興。