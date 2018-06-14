〈北部〉《桃園》全台首座農業物流園區 落腳沙崙

2018-06-14

預計3年內試營運 帶動10億產值

〔記者陳昀／桃園報導〕農作物產量看天吃飯，為解決農產過剩問題，行政院農業委員會規劃打造台灣首座農業物流園區，看準桃園市具有桃園國際機場、台北港的地利之便及物流多元通路等優勢，昨天由主委林聰賢與市長鄭文燦簽署合作開發備忘錄，將在大園區沙崙產業園區周邊十六公頃土地開發園區，預計三年內試營運，每年可帶動十億元產值。

林聰賢說，農委會在市府協助下尋地、會勘，選定沙崙產業園區五公頃土地及沙崙油庫東側桃廿五道路與中央路間的十一公頃國有土地，將分兩期開發，目標三年內試營運、四年完善上路。

市府經濟發展局招商科指出，沙崙產業園區土地為市府所有，另一塊國有土地後續會由市府協助與國有財產署協調使用，市府與農委會簽訂合作備忘錄後，各項行政作業都會「動起來」。

海空聯運 附近有物流通路優勢

林聰賢表示，「桃園農業物流園區」具有桃園國際機場、台北港「海空聯運」，以及物流業者多元通路等優勢，能促進觀賞水族動物、花卉、種子種苗及其他需冷鏈暫存的農產品出口外銷，並帶動產業投資，預計引資五十億元，每年產值超過十億元。

轉運、檢疫、檢驗、通關一條龍

林聰賢說，台灣農業市場規模有限，農產品去化不容易，近來氣候條件平穩，香蕉、鳳梨、稻米都盛產引起價格波動，農委會籌設「桃園農業物流園區」，將可在農產品盛產時透過出口外銷通路解套，也規劃建立完整轉運、檢疫、檢驗及通關的一條龍服務。

鄭文燦指出，市府近年將農業視為核心產業，推動「六級產業化」，配合農村再生、休閒農業區、農業博覽會等，這次也配合農委會籌設農業物流產業園區。

鄭文燦表示，桃園位處交通樞紐，前往亞洲各城市只需三小時航程，全市已有近二千家物流業者，年產值一千九百億元，且持續有大型航空貨運、國際物流業者進駐，市府將持續擴大物流範疇，進一步推動智慧物流。