〈中部〉中華電信員工涉做假帳 掏空4000多萬

2018-06-14

〔記者楊政郡、蔡淑媛／台中報導〕中華電信公司驚傳台中營運處第一企業客戶前科長周慶源、股長林合成，涉嫌與榮昇興業負責人林茂榮勾結，在二○一六年間出現一筆四六七三萬假交易、疑似掏空的非常規交易行為，台中地檢署十二日搜索七個據點，包括中華電信力行服務中心及相關當事人住所，帶回十餘人，昨上午訊後以偽造有價證券、違反證券交易法及詐欺、偽造文書等罪聲押三人獲准，周、林二人辯稱，因業績壓力，但都沒拿到錢，檢調正全力追查四千多萬流向，其餘請回。

中華電信公關部表示，該案已進入司法程序，會配合檢方調查，無法對外說明。

據調查指出，中華電信公司台中營運處第一企業客戶前科長周慶源（已退休）、股長林合成，在二○一六年間接了一筆買賣，由中華電信向甲公司購入「地下水道新建系統」所需分支管及用戶接管，價金四六七三萬元，不久在帳面上又轉賣給乙公司，價金四千九百餘萬，轉手賺了二百多萬元，可是乙公司的付款支票卻是「假支票」，非正常支票，沒有兌現的可能，成為呆帳，才追查出連上述交易都是虛偽的。

而中華電信已在二○一六年八月十五日匯款四六七三萬元給甲公司，支付貨款，這筆錢進入甲公司帳戶，且已被轉走。

調查人員初步發現，周、林兩員在承辦上述採購及轉賣案，疑似「睜一眼閉一眼」，嚴重監督不實，甲公司是土地開發公司，何來這些管線出售？而乙公司是營造公司，何必買這些管線？且發現兩公司大小章，都是林茂榮所掌控，檢調因此懷疑是兩員與林茂榮勾結，出現做假帳、且掏空中華電信四千多萬元。

目前兩員初步供稱是因業績壓力，他們都沒拿到錢，至於四千多萬是否已經被分贓了，是否還有更多筆假交易隱藏，檢調還要繼續擴大清查及偵辦。