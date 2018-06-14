〈中部〉旅日台人 以台中65號米釀同名清酒

2018-06-14

〔記者張菁雅／台中報導〕旅日台人釀酒蔵（音同藏ㄗㄤ ˋ）人陳韋仁，在日本復育「台中六十五號」米，並釀成同名清酒，酒標使用日治時代台中市徽，以連結台灣與日本。陳韋仁昨日贈送「台中六十五號」給市長林佳龍。林佳龍表示，「台中六十五號」米從日本到台中育種，又由台籍蔵人在日本發揚，富有歷史意涵，可藉此讓更多日本人認識台中。

並在日本島根縣松江市復育

「蔵人」為日本對釀酒職人的尊稱，陳韋仁是目前唯一一位日本認證的台籍專業酒造技能士，他十年前留學島根大學時深受日本清酒吸引，全心鑽研日本清酒釀造，在考據蓬萊米歷史資料時，發現台中六十五號米淵源，並在島根縣松江市種植，今年收成三百八十公斤米，釀造近四百瓶「台中六十五號」清酒，因深具意義的歷史故事，在日本募資平台上獲得廣大回響。

「台中六十五號」米是由「蓬萊米之父」磯永吉培育，陳韋仁將清酒也命名為「台中六十五號」，向磯永吉致敬，酒標還特別使用日本時代台中市徽。

陳韋仁說，「台中六十五號」定位為連結台灣與日本的酒，他在日本自種、自釀，希望每年都能用這種模式，持續讓台灣人及日本人知道「台中六十五號」的故事。

農業局長王俊雄表示，台中六十五號米是台灣三○年代最普遍栽種的稻米品種，但近年台灣以台稉九號等品種為主，很高興能看見台中六十五號被復育，重新連結台灣與日本的歷史記憶。

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