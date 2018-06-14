〈中部〉霧峰香米豐收 每甲產量多2千斤

2018-06-14

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰香米全國聞名，還多次獲選全國十大好米，今年一期稻作近日進入收割期，因結穗、收割期間氣候良好無雨，霧峰香米大豐收，每甲地濕穀平均可收成一萬六千斤以上，比往年多出近一成五約二千斤，農會契作乾穀每公斤以至少廿八．五元收購，農民都說是近十年來收成最好的一年，每甲地收入將可超過二十萬元。

霧峰區稻米種植面積約一千一百公頃，其中香米種植面積約六百公頃，霧峰農會契作的香米田有三百公頃，霧峰香米在農會推廣和把關下，品質深獲消費者肯定，已多年獲選全國十大經典好米。

霧峰農會推廣股長詹志雲表示，近幾年霧峰香米一期稻作受到寒害和大雨影響，出現「空包彈」和倒伏等情況，產量減少影響收入，今年因整個生長、結穗期間氣候配合少雨，香米出現近年少有的大豐收，以濕穀來說，往年一甲地如果能收一萬四千斤就算不錯，今年幾乎每甲地都超過一萬六千斤。

詹志雲表示，霧峰香米約從五月底陸續收割，契作的香米，乾穀每公斤以廿八．五元收購，為鼓勵農民提升香米品質，經儀器檢測若「食味值」分數高將加價收購，每公斤最多可加二元，今年每甲地農民收入將可超過二十萬元，新米預計本週就會上市。

10年來收成最好的一年

霧峰稻米產銷班第八班班長張慶富表示，往年收割期因剛好碰上梅雨季，如果結穗較多都會出現倒伏，但今年結穗、收割期間都沒下雨，不但產量增加，品質也很好，以乾穀來說一甲地產量將近一萬一千斤，不但產量是近十年來最多的一年，就連品質也很好，班員都很高興今年豐收增加收入。