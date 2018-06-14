〈中部〉300顆愛心粽送進梨山 學子提前過節

2018-06-14

議員邱素貞 自掏腰包購粽送弱勢

〔記者張瑞楨、張軒哲／台中報導〕端午節來臨，台中市人文公益發展協會發起「幸福待用、友善循環」系列活動，帶著三百個熱騰騰素粽，親送至梨山國中小，給山區部落學子品嚐；南區國光里里長陳仁榮昨日號召四十多位愛心媽媽，動手包了三千顆粽子，另加市議員邱素貞自掏腰包加購二千顆，共五千顆粽子送給社區弱勢家庭，提前過溫馨的端午節。

台中市人文公益發展協會理事長何正仁自一○二年起至今推動「幸福待用平台」從未間斷，今年端午節感謝新社阿亮香菇園捐贈香菇與一中街安康素食滷味聯手提供一千份香菇粽，捐給北區錦平里、大湖里、邱厝里、力行國小棒球隊、雙十國中、台灣體育運動大學以及梨山國中小等，將粽子帶給偏鄉學童一起感受端午節的溫暖，以落實待用店家的愛心。協會前天帶著三百個熱騰騰的香菇粽趕在大雨來臨前送到梨山，讓部落學生品嚐，並和全校師生一起提前歡慶端午節。

國光里舉辦這項「粽葉飄香端午情」活動，已經邁入廿一年，首度參加包粽活動的林佩霓表示，過去每逢端午節，能在外婆家聞到剛煮出來的竹葉肉粽香，外婆歲數大了，現在已聞不到陣陣竹葉香氣，街頭巷尾也少見綁肉粽，這項活動讓她更加懷念「粽葉飄香」的季節。

議員鄭功進 千顆粽送警、消

另外，擔任中市後車頭發展協會理事長的中市議員鄭功進，也邀集西北獅子會等團體，準備上千顆的「正義愛心粽」，分送給東南區各派出所、消防分隊。