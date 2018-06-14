〈中部〉信義梅農巧思 創作梅枝槌

2018-06-14

梅枝廢物利用

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉是國內重要梅產地，梅樹在收成後，就得著手修枝，當地有梅農突發奇想，將粗大、彎折的梅枝，鋸成方便持拿的「梅枝槌」，不僅廢物利用成為做脆梅利器，外型更是古意質樸、美觀耐用，甚至有遊客體驗完脆梅DIY，還會趁機Ａ走，讓梅農又好氣又好笑。

製作脆梅利器

梅農說，一般修剪過的梅枝通常都是丟掉，形成農業廢棄物，不然就是當成柴火燒掉，只是難免製造空污較不環保，而過往在整理梅枝時都會裁鋸成段木，卻在一次偶然機會中，發現有些粗大且彎折的部分狀似槌子，便修鋸成「梅枝槌」。

沒想到「梅枝槌」用於製作脆梅特別好用，甚至有些遊客因為非常喜歡，還會「盧」半天要求要買回去，惟製作較不易又是非賣品，因此大都回絕，只是有時還是會發生被Ａ走的情況。

信義鄉農會表示，將梅枝製成槌子，堪稱信義梅農的創舉，由於以往處理梅枝不是丟就是燒，在梅農的巧思下，竟能做出精美木槌，讓遊客製作脆梅時更能深刻體驗梅子產業，相當值得肯定與推廣。

而除了做成槌子外，有些農友、休閒農業區還會做成梅筆，或是彩繪等藝術擺設，農會近年也發揮巧思，將細小梅枝留下來，讓遊客將爆米花插在上頭，乍看就像是真的梅花，相當受歡迎。