〈中部〉設性侵犯治療所 草屯療養院：已反映不宜

2018-06-14

〔記者佟振國／南投報導〕外傳衛福部將南投縣草屯療養院規劃為「性侵害加害人刑後強制治療處所」，引起草屯鎮民不滿，將於明天（十五日）前往陳情抗議，惟院方昨天澄清院內已收治逾一千名弱勢精神障礙病患，考量病床、空間均已不敷使用等不利條件，已在今年五月卅一日評估會議，正式向中央表達不宜設置立場，民眾勿須擔心。

成立已有卅五年的衛福部草屯療養院，為中部地區重要的精神科專科醫院，除一般成人、兒童青少年精神科，還包括毒品藥物成癮治療，國內已立法建立性侵害加害人強制治療制度，九年前即規劃為「性侵害加害人刑後強制治療處所」，因地方強烈反彈而作罷。

鎮代︰傳有相關會議及人員訓練

鎮代莊士傑指出，日前接獲訊息，草療又對此計畫召開相關會議或人員訓練，地方居民似乎都被矇在鼓裡，絕不容許這種事情發生，計劃明天發動鄉親前往陳情抗議。

草屯里長聯誼會會長張育誠也指出，性侵害加害人刑後強制治療結束還得回診評估，但憂心性侵犯的再犯率高，草療周邊住戶不少，居民的安危如何保障，因此地方堅決反對草療設置該類場所。

草療：病床不敷使用 沒空間設置

草屯療養院則發布聲明澄清，指出目前已收治一千餘位弱勢精神障礙病患，且各類型的病床也不敷使用，更沒有多餘的空間，考量整體病患照護品質，以及周邊民眾及社區公衛任務的衝擊，才在今年五月卅一日召開評估會議，正式向中央表達不宜設置「性侵害加害人刑後強制治療處所」的立場，草療不會違背精神疾病的預防、治療與復健的核心任務。

為因應強制治療 舉辦例行訓練

另外因應性侵害加害人強制治療制度，精神科醫師都須具備相關職能，才會舉辦例行性的研習或專業人員訓練，並非針對該案而做。

草療強調，醫療用途建物或設施改建等工程計畫執行，須先提報計畫送地方及中央政府主管機關審查同意，後續也須向地方政府建管單位申請建築執照，並獲衛生主管機關申請設立許可，地方政府及民眾意見也須一併納入考量，不是說做就做。