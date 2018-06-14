〈中部〉吃粽配麥茶 按穴道助消化

2018-06-14

〔記者王善嬿／嘉市報導〕端午節將屆，民眾應景嘗肉粽，天主教聖馬爾定醫院營養師施佩君指一顆肉粽的餡料加上調味醬料，熱量可能破五、六百大卡，建議包粽子的食材挑選少油、低糖跟多纖維食材，才能吃得健康。

施佩君說，患有慢性疾病的長輩吃肉粽要節制，一天最多一餐吃肉粽；民眾若自行包肉粽，建議使用如薏仁、蕎麥等五榖米，取代一半的糯米，肉粽內添加胡蘿蔔、玉米筍，增加膳食纖維，並以低油、低鹽方法烹調；食用肉粽應避免沾醬料，並搭配吃半碗的青菜。

嘉義基督教醫院中醫部醫師陳嘉帆建議，民眾吃肉粽時可喝麥茶幫助消化，不過哺乳中的媽媽喝過多麥茶可能造成退乳，必須注意。

陳嘉帆說，按摩能緩解消化不良的不適，包括沿著肚臍周圍順時針按摩，按摩手腕腕橫紋下方三個橫指處的「內關穴」，及位於大拇指跟食指中間凹窩的「合谷穴」，還有膝蓋頭凹窩處下方四橫指距離處的「足三里穴」，都有助調理脾胃、舒緩想噁心嘔吐等情形。

民眾如購買市售肉粽，「巧巧小肉粽」業者郭貴葉推出比傳統肉粽小一半的小肉粽，一口就吃到肉、香菇、蔥酥跟蝦米，在網購市場闖出一片天；除八十公克的招牌小肉粽，還有一百八十公克的栗子香菇花生蛋黃肉粽，供一家五口吃的月桃全家福粽。