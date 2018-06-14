〈中部〉（嘉縣）雨前搶收稻穀 溪口1天1200噸

2018-06-14

鄉農會前晚挑燈收購 忙到凌晨

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉縣報導〕受年初寒流影響，雲嘉南一期稻作生長、收穫期幾乎一樣，最近高溫又造成「假熟」現象，致青殼比例高，氣象預報今天起一週將有「致災性豪大雨」來襲，更使稻農恐慌，紛紛搶收，嘉義縣溪口鄉農會前天湧入一千二百噸濕穀，農會人員挑燈收購至昨天凌晨兩點，其他農會大多忙到前晚八、九點，通通累翻了，但若真降大雨，將停採停收。

日烘乾量僅300噸 求助外縣市

溪口農會總幹事劉純婷說，原本十一日才要開始收購稻穀，應農民要求，提早於八、九日開放，就各湧進五百、八百多噸，是往年的兩倍多，十一日凌晨下雨，直到下午才收割，結果半天就有六百噸，十二日倍增至一千二百噸，由於溪口農會日烘乾能力僅三百噸，只能緊急調度至外縣市請求協助代烘，南至屏東、北至台中。

新港鄉農會總幹事陳永華表示，雖配合農業委員會農糧署「剩餘糧保價收購」政策（每百台斤九百三十元），但稻穀濕度只能從三十度放寬至三十二度，超過則會影響烘乾機壽命，還是無法收購，十二日收購六百多噸，忙到晚上九點，昨天擴至一千噸。

太保市農會總幹事黃麗貞強調，氣象預報聳動性標題讓不少稻農憂心忡忡，想盡辦法先收割，但資深農友前天看夕陽，就斷言昨天不會下大雨，並未搶收青穀；鹿草鄉農會總幹事陳健平說，經強力宣導與保價喊話，昨天收了近五百噸，比平常多出三成。

關於剩餘糧保價收購，縣議員林于玲昨在縣議會定期會質詢表示，若有差價虧損，不應由農會吸收；縣議員何子凡質疑，政策是選舉年才提出，還是長遠性？縣議員林沐惠說，農會平常賺不少錢，為農民幫點忙是應該的，合情合理。

張花冠答詢，指中央和地方政府應認真思考，從中找尋平衡點，而且某些農會財務比較吃緊，如果要提高收購價格，農委會要思考如何補貼。