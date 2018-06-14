〈中部〉學前特教班 下學期新增8班

2018-06-14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕幫助學齡前特殊學生受到更多教育照顧，教育局一○七學年度起增設三班學前集中式特教班及五個學前不分類輔導班，盼在學前階段照顧更多特殊學童學習教育。

目前48班 服務2000名學前特殊生

教育局指出，台中市設有學前教育階段鑑定及就學輔導會，會協助鑑定特教學生的障礙類別，再提供安置或教育照顧等服務；目前中市學前特教兒童申請教育資源者，經鑑定以發展遲緩類最多，其次為自閉症及智能障礙等，目前已設有十六個學前集中式特教班及三十二個不分類巡輔班，讓學齡前就能獲得專業的教育照顧。

教育局指出，其中集中式學前特教班每班照顧八人，另不分類巡輔班則針對分散在各學前園所的特殊學童，由教育局提供包括專業語言、職能治療等巡迴輔導、教育輔助器材借用、特殊教育方案等特教服務，以發展遲緩為例，只要提供專業的早療協助，未必需要集中成班照顧；目前全市學前教育照顧約服務二千名學前特殊生。

新增後 盼學生能就近受到照顧

考量為均衡各區特教學生教育照顧，教育局規劃新學年度起，在北區太平國小、潭子區僑忠國小及東勢區石城國小等新設三班學前集中式特教班；另在潭子區僑忠國小、大甲區順天國小、霧峰區霧峰國小、烏日區喀哩國小及西屯區台中啟聰學校新設五班學前不分類巡迴輔導班，盼讓有學前特教需求的學生能就近申請受到安置等教育照顧。

將設集中式特教班的東勢區石城國小教師楊廣文表示，該校將在附設幼兒園規劃針對學生個別需求的教學模式，提供包括實用功能性及生活自理等訓練課程，並有相關設備及教材，兼顧障礙狀況較複雜或程度較重的孩子需求，讓特教生也能有適性教育。

教育局指出，未來將逐年增設學前各類特教班，並補助學校經費改善學習環境設備等，提升學前特教品質及服務能量。