〈中部〉文心路路平 林佳龍：將成示範道路

2018-06-14

市長讚路平與人行道是鑽石級

〔記者張菁雅／台中報導〕文心路先前因捷運綠線施工，路面嚴重損壞，配合捷運綠線將在今年底試營運，市府展開文心路路平工程，部分路段已經完工，市長林佳龍昨前往視察工程成果，強調這是鑽石級的路平與人行道建設，希望成為人本安全、綠色交通的示範道路，並推廣到其他道路。

文心路從大墩七街至公益路、崇德路至昌平路的路平工程已經完工，林佳龍在建設局長黃玉霖、北屯區長林啟正等人陪同下，到北屯區文心路四段與昌平路口實地了解路平成果。

林佳龍表示，因應台中市將進入捷運時代，市府推出Mr.B&B大眾運輸政策，以捷運（Metro）結合鐵路（Rail）、公車（Bus）、公共自行車（Bike），並打造以人為本的交通環境，讓轉乘更加四通八達。

廿公里長人行道 拓寬為五公尺

林佳龍也說，捷運綠線是台中市第一條捷運，文心路路平「只能成功，不許失敗」，現在看到成果，包括拓寬全長二十公里的人行道、規劃完整的自行車道，也設計兼具美觀及實用的反向式公車亭，再搭配汽機車停車格，同時整理路樹及水電等公共設施、一次汰換老舊管線等，可說是鑽石級的路平與人行道建設。

有自行車道 公共設施集中設置

建設局長黃玉霖進一步指出，文心路人行道從三公尺拓寬為五公尺，除人行空間、自行車道外，並設置寬一．二公尺公共設施帶，將所有公共設施移到公共設施帶；另外，過去因捷運綠線施工，塗銷文心路沿線路邊停車格，民眾不斷反映停車空間不夠，文心路沿線預計提供五百三十一格汽車停車位、二千三百九十一格機車停車位，加上橫交道路共重新規劃超過六千格路邊停車位。

建設局也表示，路平專案把每一條道路都當示範道路施作，包括落實人行道無障礙施工、提升標線抗滑係數、改善路基、孔蓋下地及汰換老舊管線等，目前已完成五百二十五公里主要道路路平，接下來將進行北區忠明路、大雅區科雅路、清水區五權南路、太平區環太東路的路平及人行道改善工程。