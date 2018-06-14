〈中部〉改善力行產業道路 投縣擬闢替代路

2018-06-14

將部落聯絡道提升為投89線支線

〔記者佟振國／仁愛報導〕有鑑於南投縣仁愛鄉投八十九線力行產業道路翠巒路段多處嚴重崩塌，遇雨易導致交通中斷，縣府原民局計劃斥資十億元改善翠巒至紅香部落聯絡道路，未來提升為投八十九線支線，也做為道路中斷時的替代道路，交通部日前會勘，認為該聯絡道路的寬度、坡度若能符合現有道路系統標準，兩端並能有效銜接投八十九線，交通部樂觀其成，也願提供相關協助。

工程總經費初估十億五千萬元

縣府原民局長張子孝表示，仁愛鄉翠巒至紅香部落有早期的聯絡道路約九公里，剛好可以避開路況最險惡的投八十九線十四．五公里翠巒路段，因此縣府計劃以既有部落道路的路線、規模加以改善，平時可分散投八十九線翠巒路段的車流，災害中斷時也能成為替代道路。

縣府也完成聯絡道路改善工程可行性評估，改善路段從指標二．八公里至八公里，全長約五二二二公尺，包括四五八二公尺的道路、四座橋樑及雙向單行車道隧道工程，工程總經費估計要十億五千萬元。

交通部︰寬度坡度須符合標準

交通部副總工程司黃三哲日前與縣府、公所進行會勘，黃三哲認為縣府提出的部落聯絡道路，其道路寬度、坡度須符合公路系統標準，交通部願與原民會合作，協助促成道路改善計畫，但這項計畫恐耗費許多時間，現階段投八十九線起點至指標十四公里，中央已透過前瞻計畫補助三千多萬元，縣府可針對易致災路段提出申請，交通部也會根據需求予以協助。

張子孝指出，按交通部意見，翠巒至紅香部落聯絡道路若要獲得中央協助，最可行的方式須提升為投八十九線支線，道路寬度約需六至八公尺，道路兩端也得確實銜接投八十九線，縣府會儘速進行修正，符合中央要求。