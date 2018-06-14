〈中部〉燒稻草查獲二次不收公糧 彰化農反彈

2018-06-14

〔記者陳冠備／北斗報導〕今年的第一期稻作，農委會以每百台斤九五○元保價收購，讓農民安心採收，不過卻傳出若農民有二次燒稻草被查獲，政府將不予收購，讓農民相當反彈，希望政府要以勸導為主，不要貿然實施此一政策，造成稻榖沒人要。

今年氣候溫和，稻榖預期大豐收，根據農糧署資料，去年彰化一期稻作面積約三萬九千多公頃，可產二十．六萬噸稻米，但也會產生二十萬噸的稻草。為防止農民燒稻草而致使空氣污染，政府近年積極推廣使用腐化菌，可是仍有農民便宜行事，趁機燒稻草，導致每年收割後，彰化的空污指數就飆高。

為改善此現象，農委會今年頒佈「收購公糧稻榖作業要點」，其中規定農民種植同一田區經環保單位查獲或農政單位判釋有露天燃燒稻草，累積兩個期作者，第二次查獲燃燒期作，次年同一期作，不予收購。

但有住在溪州鄉的農民認為，政府不能以壓榨農民權利方式來提倡環保，因而向縣議員李俊諭陳情。李俊諭表示，他不贊成燒稻草，但農民擔心其曾被取締，恐影響自身權益，造成所生產的稻穀無法讓政府收購，因此他邀集農糧署中區分署副署長林美華與縣府農業處等人，到溪州鄉進行說明。

農糧署︰查獲農民將列冊輔導

對此，林美華表示，為避免農民燒稻草，農委會今年三月間就函文到各地農會或公糧輾米廠，告知收購公糧稻榖作業修正審核基準，查獲標準從今年第一期作開始實施，若同區累積兩期作遭衛星空拍查獲有露天燒稻草情況，隔年該區期作就不予收購。

林美華說，環保署已經明令禁止燒稻草，農委會基於輔導立場，被查獲農民將會列冊，並輔導其加入稻草再利用與燃料棒計畫，另外也配合水利署收購稻草，抑制濁水溪揚塵，讓稻草成為有效資源。

環局︰燒稻草比率已逐年下降

縣府環保局空品科科長尤鴻昌表示，去年度彰化違規燒稻草案件取締共有二十五件，若是透過衛星空拍判讀，露天燒稻草比率已從往年三至四成降至去年一成四七，也統計使用腐化菌面積已達四○二五公頃，在環保意識抬頭下，顯示農民也在進步，未來燒稻草情況可望再降低。

不過也有農民表示，今年公糧收購一期作每分地僅三三○台斤，但每分地平均可收一千七百台斤，僅佔不到五分之一，農民還是要自己去找糧商收購，即使被公糧拒收，損失其實有限，會燒稻草的還是會燒，政府應想出更好的收購稻草政策，才能解決問題。