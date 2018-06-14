〈中部〉廠商送鳳梨 台大醫院︰助農沒禁忌

2018-06-14

〔記者林國賢／雲林報導〕助農傳愛「沒禁沒忌」，雲林科技工業區廠商協進會昨購買八千多台斤鳳梨，贈送台大雲林分院醫護及員工，幫助消化鳳梨產量過剩，也感謝台大醫院醫護人員長期辛苦照顧縣民健康，同時祝福端午快樂。

民眾觀念中，鳳梨是「旺來」的諧音，怕醫院「太旺」 ，被列為到醫院送禮的禁忌水果之一，醫護人員也很少會在院內吃鳳梨，有醫護人員打趣說這是他工作十多年來，在醫院看到最多鳳梨，台大雲林分院院長黃瑞仁表示，幫助農民是好事，也代表院方努力守護民眾健康獲得肯定，所以沒有禁忌。

雲科工廠商協進會理事長蘇振毅表示，今年鳳梨盛產造成價格不佳，協進會發起購買鳳梨助農活動，獲得廠商回響，日前台大醫院下鄉衛教，感念醫護人員長期照顧縣民健康，非常辛苦，向古坑鄉農民採購二千多顆鳯梨送給台大醫院，祝福端午節快樂。

護理長︰營養鳳梨 帶回家吃

台大醫院護理長崔若昀表示，大家都會有不在醫院吃鳳梨默契，回到家就沒有這項顧忌，所以會把鳳梨帶回家與家人一起吃；護理督導長吳春桂表示，有時候工作特別忙碌，大家會互相開玩笑有人吃了鳳梨，但並不是真的有禁忌，鳳梨營養豐富，是很好的水果。

雲林縣副縣長丁彥哲表示，古坑鄉鳳梨栽種的面積大約五百九十公頃，鳳梨酸甜多汁，正是最好的消暑聖品，消費者能多吃鳳梨，消暑解渴又能幫助辛苦的農民。