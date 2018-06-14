〈中部〉嘉縣「催生」9月起每胎1萬2

2018-06-14

現行每胎6千元 加倍補助

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣人口數在今年四月跌破五十一萬人，縣長張花冠昨天在縣議會定期會答詢時，宣布加碼生育補助費，從現行每胎六千元加倍為一萬二千元，九月開始實施，以刺激提高生育率。

縣議員詹黃素蓮、詹琬蓁質詢關注全縣人口數下滑、人口老化嚴重，要求縣府提出解決方案，詹黃素蓮促張花冠答應加碼生育補助，張原稱「會酌加」，詹黃素蓮主張至少加倍，張接口「那就每胎一萬二千元。」

年增支出一千六百餘萬元

嘉縣財政稅務局長簡世明表示，嘉縣每年新生兒約二千八百人，生育補助加倍則一年所需支出的經費，較目前增加一千六百八十萬餘元，財政尚可負擔，今年九至十二月的部分要花五百餘萬元，由超收稅款和調整現有支出支應；縣議員林緗亭認為，樂見生育補助提高，縣內老年人口多，樂齡學習等經費也應增加。

另，縣議員林沐惠、林緗亭針對縣府舉辦今年台灣燈會時，在台糖公司土地上鋪設高爐石，鄰近居民反映有鞭炮味，燈會結束三個多月，但高爐石遲未移除，請縣府儘速回復原狀；詹琬蓁也說，去年曾質疑縣府花錢運來高爐石，當時縣府稱台糖同意留置，如今還要運走，不該由縣府出運費，應要求台糖出錢運離。

張花冠回應，去年與台糖簽定土地使用契約後，協商決議如地上物為水泥或混凝土鋪面，可依現況點收，目前場地除小部分草地，其他均為水泥鋪面，但台糖以「有高爐石級配」為由拒絕點收，高爐石可使用於公共工程，沒有毒害問題，縣府若清除所鋪設的高爐石，經費高達四千萬元，將再與台糖協商考慮活化土地可行性。