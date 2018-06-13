〈南部〉倫敦泰德美術館《裸》典藏展 下月登場

2018-06-13

〔記者黃佳琳／日本橫濱報導〕英國倫敦泰德美術館《裸》典藏，歷經紐西蘭、韓國、日本巡迴展出，將於七月十四日起在最後一站高雄市立美術館展出，高美館長李玉玲率團赴日本，將這批無價之寶的世界珍藏藝品帶回高雄。

英國倫敦泰德美術館是全球最受歡迎的美術館之一，擁有豐富的西洋藝術典藏，也是聲名遠播的現代藝術大師和後起之秀大展身手的舞台。

其中，以西洋藝術最為經典的「裸」題材為主軸的《裸：泰德美術館典藏大展》，國際巡迴之旅將來到最後一站「臺灣．高雄」。此次展覽名家作品之多，作品時間跨度之大以及展覽主題的特殊性，均為罕見。

李玉玲說，著名雕塑大師羅丹作品《吻》的大理石版本，也將於展覽中現身台灣觀眾眼前，感受大師作品精采絕倫的風貌，高美館還將展出多幅台灣站限定的皮耶．波納爾精彩作品。橫濱美術館長逢坂惠理子對《裸：泰德美術館典藏大展》移師台灣抱持高度期待。

促成此次國際大展來台的幕後最大推手李玉玲表示，高美館行政法人化後，終於可以不再受限於公務預算，能將世界最頂級的作品帶來台灣，且高雄是南向政策的重鎮，這樣特殊的地理位置及條件，獲得泰德青睞，讓《裸》能順利來高雄展出。

《裸：泰德美術館典藏大展》囊括眾多世界知名藝術家經典之作，有大眾所熟悉的畢卡索、羅丹、雷諾瓦、竇加、馬諦斯、皮耶．波納爾、亨利．摩爾、法蘭西斯．培根、德．庫寧等大師，還有首次在台灣公立美術館展出作品的藝術家，如盧西安．佛洛伊德、大衛．霍克尼、露易絲．布爾喬亞、翠西．艾敏等，引領大眾一探裸體如何橫跨歷史神話、現代藝術思潮及當代政治、種族、性別等議題。