〈南部〉打人無關香蕉 毆果商因芒果糾紛

2018-06-13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市吳姓水果商日前因高價收購香蕉，疑超出行情惹來同行不滿，吳被十多人圍毆成傷，涉案的許姓等七嫌落網後，辯稱衝突原因與香蕉無關，但吳堅稱自己是為了挺蕉農才惹禍上身，橋頭地檢署（簡稱橋檢）昨晚傳喚雙方到案，許男被檢方裁定六萬元交保。

不滿吳被捧成英雄 許男要他問良心

檢警調查，許男因不滿吳男事後接受媒體採訪時，被媒體塑造成「挺蕉英雄」，昨天上午竟跑到吳的集貨場，在吳的白板上寫「講話憑良心、自己做什麼、自己知道」等字句，還高調錄影上傳臉書，吳見狀後認為被恐嚇，報警調查。

旗山警方指出，昨上午傳喚許男到案後，許認為雙方明明就是因為芒果收購價等問題發生衝突，但吳男對外界的說法竟都是他高價收購香蕉才惹來眾怒被毆，他認為吳的發言內容不實，不滿之下才會跑去集貨場白板留言，希望對方講話憑良心，並沒有要恐嚇之意。

警方證實 筆錄只提芒果未提香蕉

旗山警方證實，吳男被打當晚，吳所做的筆錄中僅提及「芒果」，未提到香蕉，許男到案後也一直指稱是「芒果」所引發的衝突，但吳事後對外、對檢警的說法又改為「香蕉」，也讓警方感到很傻眼。

由於吳男曾對外放話，指稱要籌組「守護隊」，對方敢再來就直接開戰，不會再報警。檢方昨晚傳喚許、吳到案，但兩造仍各說各話，因確有傷人事實，許男被檢方裁定六萬元交保。