〈南部〉台東創世擴床 熊讚愛心團送物資

2018-06-13

〔記者王秀亭／台東報導〕創世基金會台東院今年計畫擴床，在彰化經營早餐店的廖敏雄號召親友，募集噴霧治療器、血壓計等擴床所需醫療物資，昨天送愛到台東，創世台東院長王玉鳳表示，因台東資源不足，募集擴建經費不易，廖敏雄所組的熊讚愛心團已第三度幫助台東院，補充擴床所需的軟體設備。

全新蒸痰機、抽痰機、血壓機、血糖機等醫療設備昨天上午送進創世台東院一樓大廳，而帶來這批物資的熊讚愛心團成員廖敏雄已是第三度送物資到台東，廖敏雄說，家裡有腦性麻痺患者，能理解照顧腦性麻痺患者的艱辛，兩年前開始接觸創世基金會，對照顧植物人的辛苦感同身受，只要有機會就會號召親友幫助。

廖敏雄表示，去年得知台東資源募集較西部不易，便透過臉書、LINE群組，號召親友送愛到台東，台東院告知擴床有醫療物資需求後，再度詢問親友協助意願，短時間內就募集到廿萬元，馬上換成所需物資，馬不停蹄送到台東。

王玉鳳表示，該院四年前成立後，卅七床位已經滿床，目前仍有十三名花東地區的植物人等待入住，擴床計畫刻不容緩，去年開始著手規劃、整修二樓空間，預計可再增加三十三床，初估擴建軟硬體設備需一千至一千兩百萬元，預計最快明年農曆年節後即可完工入住。

王玉鳳說，由於創世各院都有連結，廖敏雄從其他分院得知台東需求後，便持續協助募集物資，由於擴建經費尚有缺口，台東院也試圖透過各種活動募集經費，七月十五日將有一場迎合學童的「童樂會」，請來卡通明星救援小英雄波力，與學童同樂。