〈南部〉富岡港改頭換面 彩虹扭蛋機吸睛

2018-06-13

〔記者張存薇／台東報導〕台東市富岡港不再只是漁港、交通港！台東縣政府、台東區漁會聯手打造新氣象，除硬體設施改善，區漁會也與業者合作推出大型彩虹扭蛋機、候船室餐飲服務，希望讓富岡港成為台東新景點，也成為國際級的觀光漁港。

二樓餐廳20日開幕

縣府將富岡港改善列為重大施政項目，除已將整網場改建為觀光魚市區，亦爭取三千多萬元經費，將辦全港疏濬、魚市場整建及老舊防波堤將綠美化、港區環境整理等，這兩天則重畫登船處的停車格，預計六月下旬開始停車收費。

除了港區硬體設備，區漁會也與銀谷國際開發公司合作，提升軟體服務。台東區漁會總幹事李振元指出，希望富岡港朝觀光漁港方向發展，第一步就要從候船室做起，讓門面更美、更漂亮，成為台東市新景點，民眾也能品嘗到台東在地海鮮漁產，因此候船室廣場與二樓重新整理，將推出餐飲服務。

候船室廣場設立高達五米的大型彩虹扭蛋機，還有歐式傘架座位區、輕食及飲料餐車，公車等候處則高掛紫陽花裝飾，營造浪漫氛圍，二樓的餐廳預計廿日開幕，提供富岡港「秒送」海鮮如鬼頭刀、鯖魚等簡餐、生魚片等。

港區以幸福為設計概念

銀谷國際總經理張美齡說明，整體設計以「幸福」為概念，希望遊客到富岡港可以感受到輕鬆悠閒，展現富岡新氣象，而大型彩虹扭蛋機試營運兩天，已有七百多位遊客體驗過，扭蛋獎品最大獎包括沖繩來回機票、吹風機、吸塵器等，遊客拿到扭蛋打開後，會出現「搶救瀕危動物」等讓人動動腦的話語，再憑著這句話領取獎品，十分有趣。

李振元表示，台東縣一年觀光客至少有兩百萬人次，但經由富岡港往綠島、蘭嶼的民眾一年約四十萬人次，開發新遊客、讓遊客多停留，還有很大的發展空間，未來也希望富岡港像鐵花村一樣，結合餐飲提供街頭藝人等表演，讓台東市區晚上多了一個休閒好去處。