〈南部〉永康污水廠 2020年供應再生水

2018-06-13

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市近幾年積極推動污水下水道建設，接管普及率已達近十九％，且為了因應極端氣候，更將污水廠的放流水回收再利用、發展「再生水」，藉此彌補公共用水的供水缺口，而永康廠預計二○二○年率先實施，供台南科學園區使用。

水利專業出身的代理市長李孟諺昨出席下水道協會工程實務研討會，並細數台南推動污水下水道的成果，縣市合併前的普及率僅八．四八％，但截至五月底，已上升至十八．六四％、接管戶數達十二萬七千戶以上，希望為市民建設一個優質健康的生活環境。

另外，目前也正著手將污水廠每日約廿萬噸的放流水回收再利用、發展「再生水」，減緩每日約九十一至九十五萬噸工業與民生用水的供給壓力，永康廠預計二○二○年率先實施，並提供給台南科學園區使用，安平廠和仁德廠將陸續辦理。

不過，雖然接管率年年升高，安平運河周邊更超過八成，一場雨還是讓水利設施破功。議員李文正昨指出，安平運河每逢大雨，都讓家庭廢水漫過截流站、直接流入運河，污染水質且帶來惡臭。

對此，水利局回應，由於運河周邊還有一些老舊建築、違建無法進行接管，已進行許多方式截流，去年更做了十多個小截流，讓污水進入污水下水道，未來會繼續改善水質，避免「味道」再次傳出。