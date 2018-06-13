〈南部〉成醫籌設老人醫院 賴揆核定

2018-06-13

賴清德：回報母校栽培

〔記者王俊忠／台南報導〕行政院長賴清德昨回母校參加成大醫院卅週年院慶及成醫與醫材業界合作、啟動國產醫材國用典禮。賴清德肯定成大醫院卅年前啟用、縮短台灣北南醫療資源差距；台灣將於二○二六年邁入超高齡社會，成醫提出老人醫院設立計畫，他以行政院長兼校友身分核定，「算是回報母校師長栽培」。

成大醫院院長楊俊佑、成大校長蘇慧貞、成大醫學院院長張俊彥與賴清德、行政院發言人徐國勇、教育部代理部長姚立德、台南市代理市長李孟諺、韓良誠醫師、南市長參選人黃偉哲立委、林俊憲立委等人，一起在「成醫三十‧築夢踏實」牌匾注酒，象徵成醫在大家祝福下，充滿能量邁向新里程碑。

楊俊佑感謝成大歷任校長、醫院歷任院長努力使成醫逐漸茁壯，近十年成長大躍進、擴大關懷對象，兩年前二○六大地震成功緊急救援、撫慰人力；該院也到非洲、東南亞多國醫療援助，服務事蹟讓成醫獲得二○一六年行政院服務品質獎。

賴清德指出，他從成大醫學系畢業，接著在成醫接受住院醫師訓練，很高興能在母校生日時回到學校，以校友身分一同慶生。成醫也與地方約五十家醫院策略聯盟，改善創新醫療環境；每年有四百篇醫學論文列入國際醫學期刊，成醫堪稱台灣醫學研究及培育醫學人才的重鎮。

賴院長表示，去年全台人口中，六十五歲以上達十四％；預估到二○二六年，六十五歲以上人口占廿％，從高齡社會進入超高齡社會，蔡英文總統推動長照二．○全力因應。韓良誠醫師有遠見，提議促成成大醫院籌設老人醫院。