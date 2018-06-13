〈南部〉5天未增病例 高市府：日本腦炎疫情獲控制

2018-06-13

〔記者黃旭磊／高雄報導〕日本腦炎進入夏季流行高峰，今年全台十二例確診病例有半數在高雄市，全國最多，市府積極防疫，捕獲十二萬餘隻三斑家蚊，距最後病例六月七日出現至今未再發現新案，疫情初步獲得控制。

豬舍捕獲逾12萬隻三斑家蚊

林園區從五月廿四日起累計四例感染日本腦炎，最後一病例出現在上週四，有群聚感染風險，為此，疾病管制署（簡稱疾管署）指揮高雄市疾病管制處（簡稱疾管處）等單位，於病例附近豬舍放置一百廿五處捕蚊燈、捕獲十二萬餘隻三斑家蚊。

目前全國有十二例日本腦炎確定病例，高雄市六例，嘉義縣兩例，屏東縣、台南市、彰化縣及台中市各一例，數量高於去年同期的七例。

高雄市疾管處長潘炤穎說，林園區兩處豬舍捕獲三斑家蚊，於五月卅一日及六月七日驗出帶有日本腦炎病毒，推斷為同一波日本腦炎群聚疫情，所幸並無進一步擴散，而日本腦炎流行高峰在六至七月，本週於林園區中厝里及王公里擴大疫調三千多戶民宅，並未發現疑似症狀。

防疫團隊查出，林園區第四例確診病例為五十歲女性，與第一及第二例居住地相隔二．三公里，且病毒蚊豬舍距離約五百公尺，推測為大量豬隻加上為數眾多三斑家蚊形成感染窩。

防疫人員指出，幼兒公費日本腦炎催種方面，林園及大寮區第四劑接種率達百分之百，另採購兩萬劑日本腦炎疫苗，供當地養豬畜牧場工作人員及超過五十歲（一九六八年以前出生）市民接種。