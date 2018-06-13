〈南部〉網路銷高接梨 里長助受傷小農

2018-06-13

家無冷藏設備 她又行動不便

〔記者王秀亭／台東報導〕鳳梨、香蕉、荔枝等水果盛產，台東縣關山鎮電光里高接梨也進入產季，自產自銷的阿美族小農劉金妹眼見今年產量比往年多一倍，卻因髖關節開刀，無法四處兜售送貨，加上家無冷藏設備，里長潘寶瑩自力救濟，透過網路力量協助行銷，果然奏效。

緊鄰海岸山脈的電光里曾是高接梨產地之一，受氣候環境影響，產季較其他地區早，卻因栽種期間耗工費時，偏鄉農民老化又缺工，電光僅存兩、三戶農民持續栽種，六十四歲劉金妹說，近一甲地、一百棵高接梨樹種了二十年，若砍除不種，山坡農地空著也可惜，雖然近年價錢不好，還是決定繼續種，只是整體栽種面積大減，農會不收，只能靠自己四處兜售。

劉金妹表示，往年體力好、行動自如，騎車到關山、鹿野、池上，甚至台東市市場賣，但去年髖關節開刀，還拄著拐杖，加上今年盛產，昨採收首日，看著堆滿庭院的高接梨，憂心無處可銷，家裡無冷藏設備，分級後只能用濕布鋪在水果上保濕，「要趁新鮮盡快售出」。

關山電光里長 臉書協助行銷

電光里長潘寶瑩見狀，透過自己的臉書協助銷售，潘寶瑩說，電光不同季節有不同農特產品，果樹屬小型經濟，雖然盛產，但政府管不到這裡，還好網路發達，便透過分享，推廣在地好物，意外獲得大回響，昨天自己就收到八十一張訂單，更有不少人直接從台東市開車到電光向農戶購買。

移居池上鄉的「女食神」莊月嬌昨天也聞訊，特地騎機車騎了十多公里，到劉金妹住處買高接梨，莊月嬌說，台東的農民很實在，種出品質好的農作，最近各種水果盛產，就是多吃的好時節，已準備寄到台北給孫子、親友品嘗台東縱谷生產的優質農產。

潘寶瑩表示，盼未來在社區成立一個平台，靠自己的力量，行銷社區內的各式當季農產。