〈台北都會〉視障歌手實測「有聲號誌」 按鈕在花圃…

2018-06-13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市目前共一七○多處路口已設置有聲號誌，但台北市議員阮昭雄昨召開記者會，找來視障歌手林家德實測，發現光是建國南路的號誌路口，就有車聲蓋過提示音、部分號誌故障、號誌按鈕設在花圃內等狀況，若沒人協助引導過馬路，相當危險。交通管制工程處坦承疏失，承諾將在一個月內全面檢討並改善。

車聲蓋過提示音、故障等狀況

阮昭雄指出，目前有聲號誌故障率達一成，全市約有二十處故障，此外有聲號誌竟沒劃定位點，一旦提示音被雨聲、車聲蓋過去，號誌就形同虛設；且號誌按鈕設置高度不一，從一二○公分到一七○公分都有，視障朋友常要摸半天才找得到按鈕，甚至號誌桿藏在有高低差的花圃、圍欄中，不僅難找，特別要去按也危險。

林家德昨於建國南路的有聲號誌路口實測，發現該地點不僅因車流量大，幾乎聽不到有聲號誌的提示音，靠近大安森林公園有鳥聲干擾，號誌桿也設在人行道旁樹叢內，必須由阮昭雄協助告知，才能找到號誌桿。

林家德說，他個人是以找不到號誌按鈕的狀況最多， 因為不敢過馬路，還會愣在路口等人救援。他也自嘲，由於自身卡在路口就是個障礙物，所幸大部分都會有路人幫助，但這種「心中的不安全感，會造成他不敢出門」。

阮昭雄痛批，有聲號誌五年來問題一堆，但每提出一個地方有問題，交通局就只修好那一個，至今設施故障、缺失問題仍到處都是，這次一定要徹底檢討，並在一個月內改善。

交工處：一個月內全面改善

交工處總工程司劉嘉祐承諾，將在一個月內全面清查有聲號誌，未來會加強巡查頻率，在新設有聲號誌後，找身障朋友體驗及早發現問題。至於如何解決號誌桿深藏花圃、樹叢狀況？劉嘉祐說，這方面恐得協調公園路燈管理處，直接將花圃移除。