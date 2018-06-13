〈台北都會〉國中教師甄選 出缺額、錄取率雙雙創新低

2018-06-13

4年來最低 仍有近3千人報考

〔記者蔡亞樺／台北報導〕受到少子化衝擊，各縣市停辦國中新進教師甄選，也使競爭激烈的教師甄選雪上加霜。台北市教育局辦理一○七學年度市立國中正式教師聯合甄選，僅釋出五十六個名額，仍吸引近三千人報考，教育局粗估錄取率僅一．八％，釋出名額與錄取率雙雙創下四年來新低，校方人員感嘆，教職這條路不好走。

僅釋出56個名額 錄取率1.8％

上月聯合甄選初試的公幼教師超搶手，一千八百多人搶七十個缺額。緊接著國中教師甄選初試上週在石牌國中、仁愛國中登場，二九五三位報考的流浪教師上場，爭取五十六個名額，到考率高達九十一．六九％，就怕搶不到鐵飯碗。

今年只有北市、新北辦理甄選

以前各縣市辦理甄選，沒能考上的教師到處考，因此被稱為流浪教師。協辦甄選的大安國中校長洪錫璿指出，據掌握資料，一○三學年甄選名額有兩百多個，因少子化關係，各縣市陸續不招考，今年辦理甄選僅北市、新北市，流浪教師雖然不用各縣市去考試，但開缺相當少，更難進入。

洪錫璿說，由於國中教師甄選名額愈開愈少，每年甄選僅有一次，北市現在也只有幾所零星高中會有名額，所以沒能考上的老師部分選擇先做代理教師，有的人乾脆轉行，教職這條路不好走。

教育局日前公告簡章，初試將錄取一六八名考生，十四日公告通過名單，錄取者於六月廿一日下午一點至四點、廿二日上午九點至十二點，持相關證件至北市弘道國中辦理複試報名。

教育局說，複試於六月廿三日上午在石牌國中辦理，前一日下午五點公布考場位置圖，提醒考生注意，複試當天務必帶身分證或附有照片足資證明的證件、准考證，以核對身分。相關內容可詳閱聯合甄選簡章。