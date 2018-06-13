〈台北都會〉參與式預算投票制度 遭疑假民主

2018-06-13

36件i-Voting 25件參與式充數

〔記者郭安家／台北報導〕北市迄今有卅六件i-Voting投票案，看似參與踴躍，但其中廿五件，是近兩年各行政區公民參與式預算投票案「充數」。台北市議員汪志冰更指，民政局規定民眾i-Voting公民參與預算，每個人在系統最低投票數須為該行政區提案數量的二分之一，如士林區有三案，必須投票二至三案，但有民眾只認同一案、投一票，竟不算投票成功，抱怨系統很笨、是假民主。

民政局：投票制度將會檢討

對此，民政局長藍世聰表示，該制度設計是鼓勵民眾參與，不要只看自己想要的提案，也可參考別人案子；但他也坦言，不能強迫民眾投不喜歡的案子，未來將會檢討。今年參與式預算的討論場次、住民大會等變多，鼓勵民眾多開會；檢討希望五月前就結束公民參與式預算流程，趕在年底前編列完預算，並於明年執行。

最低投票數為行政區提案一半

今年十二行政區公民參與式預算提案達四十九案，大安區民眾提案最多，有福州山觀景秘徑、風華再現通化商圈、米煮食堂交流等八案。士林區有克強公園游泳池變身為複合式運動中心、規劃彩虹步道的彩虹橋、通河西街二段底堤壁美化等三案。最少的是大同區，僅特色路燈做為「大同之光」地標。

只要年滿十六歲，設籍、於北市就學或居住者，即可上網投票，民政局還砸兩份三萬元等值獎品做頭獎、祭出十二份一萬元禮券，希望衝高投票率，最後選出廿五案。

認同一案投一票 不算投票成功

由於預算有限，需透過i-Voting投票決定十二項提案。不過，汪志冰接獲投訴，指士林區有三案，系統規定要投二至三票，民眾僅認同其中一案、投一票，竟不算成功投票，「一味衝高投票率，卻衝出投票漏洞。」大同區僅一案則強迫成案，質疑系統有夠笨、是假民主。藍世聰也說，針對只有一個提案的行政區，也設有最低得票門檻，今年也會予以檢討。