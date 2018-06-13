〈台北都會〉〈大巨蛋解約、萬大線命名〉連署過門檻 i-Voting卡關半年

2018-06-13

大巨蛋：陪審團會議預算被砍

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲力推公民參與、i-Voting，但本報發現，大巨蛋解約、捷運萬大線命名案，已達上千份連署通過門檻，進入公民參與委員會初審，仍卡關超過半年以上，遲遲無法做i-Voting投票。研考會昨解釋，大巨蛋案進行i-Voting前要廣徵民意，去年徵求民意方案是開陪審團會議，因預算被砍，擬改以公共政策平台進行；意即去年底廣徵民意的方案，又得重來一次。台北市議員李慶鋒質疑，北市府一直推託，「我看他們不會想做啦！」痛批柯根本不重視公民參與，只相信自己晨會專制極權的決策模式。

議員童仲彥推「林森北路設合法性專區，稅收幫助街友等弱勢團體」i-Voting案，昨中午已通過連署門檻，近期可進入公參會初審，各界猜測市府是否會推i-Voting案。記者進一步發現，大巨蛋解約案、萬大線LG03（忠義國小、加蚋站）、LG05站（永和站）民眾參與命名權案，即便進入公參會，仍卡在初審階段，迄今未i-Voting。

捷運命名案 作業要點一修半年

對於萬大線車站命名未進入i-Voting，捷運局解釋，捷運站i-Voting命名案需修訂「台北市台北都會區大眾捷運系統捷運車站命名更名或車站站名加註名稱作業要點」，雖於去年十一月會議確認，但柯文哲昨主持市政會議，捷運局才向市長提案；柯文哲裁示，希望捷運局再把草案拿給當地里長做確認，若沒有太多意見，未來如萬大線、環狀線等，就會照這樣的方式進行，捷運局會在完工通車兩年半前進行命名作業，新規則上路後，預計第一個適用的就會是萬大線。

議員質疑柯不想做大巨蛋i-Voting

至於「大巨蛋ＢＯＴ案以可歸責於遠雄巨蛋公司之事由，解除或終止契約」i-Voting案，有公參委員坦言，委員會日前認為大巨蛋案太過複雜，需充足資訊釐清問題癥結，認為應先召開公民陪審團會議廣徵民意，讓民眾了解狀況，但去年底委員會預算遭國民黨議員刪除，無法召開陪審團會議，案件就此停擺。

研考會研發組長馬明君表示，該i-Voting案題目需要改，至於廣徵民意的方案，初步想法將改由公共政策討論平台，蒐集民意，也免編列預算；本週五，公參會將討論細節。

李慶鋒：柯不重視公民參與

李慶鋒批評，柯文哲有第二預備金，召開行政聽證會花不了錢，但市府寧願砸錢舉辦無數的都市論壇，也無政治決心辦大巨蛋相關廣徵民意會議，對具有變革性的i-Voting提案舉棋不定，懷疑柯根本不重視公民參與，只相信自己晨會專制極權的決策模式，無怪通過的i-Voting案，大多是瑣碎的市政議題。

北市府公告通過i-Voting案包括︰增加市立動物園每年十二天不開放時間讓動物休息，台北車站交六廣場命名為「臺北行旅廣場」、圖書館公用電腦禁止玩遊戲。不過，二○一五年市政成果投票則由警察局奪冠，爆出各局處灌票爭議；另外，生態社子島投票，市府也被質疑干預民眾投票。