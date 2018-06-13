〈台北都會〉樹林車站機車停車費 民怨漲很大

2018-06-13

從免費到計次 平日35元假日45元

〔記者邱書昱／新北報導〕樹林火車站南端機車停車場，從原先免費到計次收費，一次廿元一路漲到平日三十五元、假日四十五元，新北市議員陳世榮不滿地說，從樹林到台北的火車票價才十八元，來回車費都比停車費便宜。

市府︰車站周邊找尋土地 增設車位

新北市交通局停車管理科代理科長吳政諺表示，已經行文台鐵，站在鼓勵民眾多搭乘大眾運輸立場，請台鐵與業者進行協商，希望能夠降價。同時將在火車站周邊勘察，找尋適當的土地增設停車位。

台鐵︰委外到明年初 將與業者溝通

台鐵表示，委外經營合約將於明年初到期，將與業者溝通提供合理價格，但仍取決於市場機制，不會過度干預收費。

曾擔任樹林市長的陳世榮表示，當時為解決轉乘火車的機車、自行車停放問題，樹林市公所自行編列經費，補償台鐵老舊宿舍拆遷，開闢九百個機車、五百個自行車停車位，於二○一○年啟用。

二○一四年底停車場租約到期，市府交通局未與台鐵續約，而台鐵收回委外經營收費。一名住在樹林區的陳姓小姐坦言，除非外面找不到位子或是下雨才會進停車場停車，她也認為停車費用漲幅有點大，尤其假日的費用直逼一杯飲料。

吳政諺說明，停車場的土地所有權屬於台鐵，租約到期後台鐵希望收回自行管理，原先免費停車經常亂停或報廢車占用，採收費管理才改善。