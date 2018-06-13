〈北部〉百歲老榕生病了 水璉國小延醫搶救

2018-06-13

列管老樹去年罹病 治療1年無起色

〔記者花孟璟／花蓮報導〕明年將慶祝一百年校慶的花蓮縣壽豐鄉水璉國小，操場中央有一棵百年老榕樹，今年卻不明原因開始掉葉子，有一半以上的葉片、枝幹都乾枯了！校方到處求救，昨天福田老樹基金會的樹醫生到校替老樹治病。基金會執行長邱慧珠說，老榕樹患病是受到「紫膠介殼蟲」侵襲，且地下根系也有腐朽的狀況，目前先進行病蟲害處理，希望讓老樹重新展現風采。

校長高麗卿說，去年老榕樹的葉子開始變黑、掉落，枝條也有枯萎，由於老榕樹是花蓮縣府列管老樹，校方向縣府農業處通報，去年也有農委會林業試驗所研究員傅春旭來看過，鋸掉大樹嚴重落葉的枝幹，枝幹上的氣生根處也以裝有泥土的美植袋包覆，幫助老榕樹透過氣根獲取養分，也有進行藥物治療，經過一年老榕樹仍無起色，因擔心疫病傳給校園內其他四棵老榕樹，因此向基金會提出申請。

師生小卡片打氣 福田樹醫昨「把脈」

「親愛的老樹爺爺，水璉國小的師生需要庇蔭，希望您勇敢打倒病菌，加油」、「樹爺爺要快快好起來」、「我們都愛您」！福田基金會的樹木醫生團隊昨天進駐水璉國小，包括水璉部落的頭目、全校廿多位小朋友圍繞在老樹四周關心，也手寫愛心小卡片為榕樹爺爺祈福！

福田基金會表示，水璉國小的老榕樹罹患紫膠介殼蟲，預計三天時間除了將腐朽的木材進行傷口清創及保護，也將進行紫膠介殼蟲的藥物防治，此外，改善老樹棲地環境，如鬆土改善土壤結構、誘發老樹長出新根系。

校長高麗卿說，水璉國小創立於一九一九年（大正八年），生病的老榕樹約種於一九二一年，目前已接近百歲，學校明年將慶祝一百年校慶，希望能在校慶前治好老樹爺爺，一起迎接學校的生日。

基金會除了到水璉國小救老樹，在海岸山脈另一邊的月眉國小操場邊的老相思樹，也有樹幹中空、根部受到「靈芝根基腐菌」感染，導致老樹岌岌可危，預計十四日至十六日三天進行治療，搶救內容包括，木材腐朽部位進行清創處理、保護；摘除靈芝根基腐菌露出的「靈芝」子實體，切除患部進行外科手術處理，另有全株噴灑白蟻防治藥劑。