〈北部〉運動中心收費被嫌貴 宜蘭縣府：暫不降價

2018-06-13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕原訂下個月營運的宜蘭縣國民運動中心，因工程驗收問題，將延到九月底開幕，包商公布的各項設施收費，被人抱怨「貴族式」收費，價格偏高不夠親民。縣府教育處說，收費標準經市場評估，等到營運後，視使用狀況及成本，評估降價的可行性。

二○一二年起，體育署輔導各縣市新建國民運動中心，宜蘭縣場館選在宜蘭運動公園游泳池所在地，斥資兩億三千萬元，完工啟用後委外經營。

已完工訂9月底營運

宜蘭運動公園游泳池二○一六年四月被拆除，原址建造國民運動中心，基地面積三千六百八十九平方公尺，兩層樓總高度十二公尺，目前已經完工，預計九月底營運。

依據縣府的規劃，宜蘭縣國民運動中心營運時間上午六點到晚上十點，內部設施包含溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、桌球場、攀岩場、綜合球場等，附屬設施有兒童遊戲室、會議室、運動傷害防護室、行政管理辦公室、服務台、販賣部、廁所、淋浴間，其中泳池長度二十五公尺共七個水道，攀岩場是縣內首座公立攀岩場。

羽球場收費被嫌貴

承包商最近在官網率先公告各項設施與場地收費標準，許多人認為收費太貴，常打羽球的游姓民眾舉例，國民運動中心羽球場屬綜合球場，並非專業球場，離峰時段每小時收費四百九十元，借球拍還要錢，一般專業球場每小時收費也才四百五十元。

游姓民眾舉宜蘭大學體育館綜合球場為例，租借一次非學生六十元，質疑國民運動中心是平民式設施，卻採「貴族式」收費，悖離推廣運動風氣的興建宗旨。

營運後視情況調整

教育處解釋，當初與廠商簽署合約時，中心設施收費經過專業調查與評估，比雙北的國民運動中心收費便宜，由於此案委外經營，廠商必須自負盈虧，如果收費太低沒有利潤，難以經營下去，現階段還未啟用，不打算降價，等到營運後，依照實際情況再作評估。