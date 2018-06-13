〈北部〉通霄海浴場若再流標 今年恐關門

2018-06-13

年初招標 至今已流標3次

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕艷陽高照，許多民眾喜歡到游泳池或海水浴場戲水消暑。但知名的苗栗縣通霄鎮通霄海水浴場從今年一月開始上網招標，迄今已流標三次，最後一次招標日於二十九日截止，若無法順利標租，今年海水浴場恐無法營運。

29日將舉辦最後一次招標

通霄鎮公所財政課指出，通霄海水浴場過去曾因土地等爭議關閉。今年至今無法順利標租，主要是因為通霄海水浴場屬於開放性水域，至少需要五名救生員，但是有廠商透露，遲遲找不到足夠救生員，無法滿足租用海水浴場後營運需求。

公所：時間短 找不到救生員

通霄鎮公所財政課表示，由於通霄海水浴場屬短期標租，最多只有半年，但詢問不少救生員後，有些人礙於工作期間僅有半年，難以養家活口，不如到游泳池工作可以擁有較穩定的工作機會。且救生員前往開放性水域必須耗費更多心力，也是找不到救生員的問題根源。

附近施工影響水質 業者打退堂鼓

通霄鎮公所財政課說，有業者曾到海水浴場了解現狀後，發現附近有工程正施作中，且不知是否因潮流或是東北季風帶來大量泥沙，導致水面變得較為混濁，讓業者打退堂鼓。

另外，通霄鎮公所財政課坦言，由於通霄海水浴場土地所有權單位複雜，雖然通霄鎮公所已與國有財產署協調，獲國有財產署同意於標租期間提供土地，屆時再依比例分配租金，但海水浴場內有不少保安林地，礙於法規限制，林務局有鑑以往曾有遊客闖進保安林地，擔心保安林遭破壞，鎮公所仍須進一步溝通。

而通霄海水浴場原為公共造產，被期待能為鎮公所帶來財源，不過因無太大盈利能力，去年底向行政院內政部提報終止公共造產計畫，計算後結餘僅三十餘萬。由於夏日已至，不少民眾都對通霄海水浴場仍大門深鎖感到納悶，引來不少關切。