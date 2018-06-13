〈北部〉《桃園》賣水果斗大標價 「半斤」字如豆惹議

2018-06-13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府法務局近日接獲民眾陳情，指大湳市場一處水果攤商販售荔枝、芒果等當季水果，價格標示牌寫著斗大的「產地直銷╳╳元」，看似較市價便宜近半，結帳時卻發現金額加倍，向業者確認卻被回嘴「嫌貴不要買」！細看才發現標價牌角落寫著如豆珠般大小的「半斤」，直批攤商無良、耍花招誤導消費者。

商家不改善 最高可罰8萬

對此，市府法務局消保官林煥沐表示，業者已違反「桃園市消費者保護自治條例」第六條規定，業者應就其商品或服務，提供消費者充分、正確資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為，如經勸導且限期不改善者，可處二萬元以上、八萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

半斤論價案 已接獲兩件

林煥沐說，有消費者稱向該攤商購買荔枝，標示牌寫著「產地直銷、保證甜、新鮮好吃，卅七元」，覺得比市價便宜就挑了約三斤，結帳的金額卻是一七○元，向攤商確認價格時被回說「嫌貴就不要買」，氣得將荔枝退回，且細看才發現攤商在標價牌的右上方寫著「半斤」的小字，而該攤商的相同消費糾紛，已接獲兩件。

林煥沐表示，市場蔬果標價方式不一，有論斤計價、也有以一盤、一包或一個計價，提醒民眾若看到僅標價未標示計價單位，或標價明顯低於市價者，應詢問價錢及計價單位，符合需求再購買，如有消費問題可撥打消費者服務專線：1950。