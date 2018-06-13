〈北部〉《桃園》游政則愛發明 技優上北科附工

2018-06-13

〔記者陳昀／桃園報導〕不考高中，路仍廣！技優甄審入學、特色招生專業群科昨天放榜，會稽國中游政則設計發明「防瞌睡警示器」，去年參加法國巴黎國際發明展奪金；喜歡養小動物的光明國中林柏賢以生物研究在桃園市科學展拿金牌；被同學稱為「東興國中周子瑜」的潘胤廷自學韓國女團舞蹈，展現舞功。他們都藉此升學管道錄取與自己興趣相關的職業群科。

全市有兩成國三生 憑興趣找學校

「高中升學不再是唯一出路！」北科附工校長陳勝利表示，今年有兩成的學生透過技優甄審、直升、特招專業群科等入學方式升學，就算學業不是頂尖，也能憑著自己的興趣找到理想學校。

他表示，今年特招職業群科最搶手的是農業群科，其次是動力機械群，其中有軌道車輛科、飛機修護科等，顯示學生的志向也隨著就業市場趨勢變動。

游政則 巴黎發明展金牌升學加分

有感於疲勞駕駛造成的車禍憾事頻傳，游政則與同學共同發明「防瞌睡警示器」，這項裝置將水銀開關裝置裝設在帽子上，一旦頭往下傾斜，就會發出聲響，在巴黎國際發明展獲得金牌，他也憑藉科展履歷，以技優甄審錄取國立台北科技大學附設桃園農工電機科，要繼續鑽研、從事發明研究。

林柏賢 以「瓶爾小草」科展上畜保

林柏賢平時成績在中段，但熱愛動植物，養過鳥、角蛙、兔子等，小學四年級時就立定志向要讀北科附工，國一時發現校內有罕見的「瓶爾小草」，以其生長因素為題參加科展拿下生物組第一，也如願以技優甄審進入北科附工畜產保健科。

潘胤廷 苦練韓團舞蹈以特招讀啟英

潘胤廷說，自己學業成績並不出色，父母本希望他遵循傳統升學管道，未來的出路會比較好，但他八年級參加隔宿露營表演後，發現自己愛上跳舞與舞台，於是透過觀看YouTube上的韓國女團MV學舞，最後透過特色招生入學錄取啟英高中表演藝術科舞蹈組，父母被感動十分支持他的選擇。

市府教育局指出，技優甄審入學、直升入學及特色招生專業群科甄選入學，今起在各高中職辦理報到，若想參加免試入學志願選填，直升入學者於十四日、技優甄審及特招專業群科於十五日，必須向所屬學校辦理放棄並取得證明。