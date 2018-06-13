〈北部〉日女嫁台灣郎 唸完國小補校領縣長獎

2018-06-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕來台灣前，她是內海真巳子，是花式溜冰教練及冰上曲棍球裁判，十多年前在美國唸書認識丈夫劉嘉君，因生涯規劃不同兩人各自回國，二○一一年日本三一一地震，讓久未聯繫的兩人感情升溫、三年前她嫁來台灣，冠夫姓成為「劉真巳子」，從一句華語都不會，到國小補校畢業、昨天還上台領「縣長獎」。劉真巳子說，她希望透過寫日文部落格，介紹臺灣的美給日本朋友認識！

花蓮縣一○六學年度國小應屆畢業生「縣長獎」頒獎典禮昨天舉行，共有一百零四所公私立國小一百七十二名縣長獎得主，由花蓮縣長傅崐萁頒發獎狀，劉真巳子也是縣長獎得獎人，先生劉嘉君一起上台分享喜悅。她說，雖然畢業，但以後只要有空，她還想要回國小補校旁聽，多學一點實用的生活會話。

與先生經營民宿 寫部落格介紹花蓮

來自日本仙台的劉真巳子目前與先生劉嘉君一起經營民宿，兩人以日文寫部落格介紹花蓮。她說，「花蓮是日本人最喜歡來的台灣城市，但有關花蓮的日文介紹很少。她也說，二月花蓮大地震結束後，很多日本朋友以及住過民宿的日本客人紛紛透過電話、網路關心，還主動捐款，她也協助轉送捐款給花蓮縣消防局，傳達台日友好的感情！

花蓮縣原住民學校多，許多縣長獎得主昨天穿上族服上台受獎，太平國小的張卉君也穿著布農族服，由媽媽陪同上台領獎。

太平國小校長余貞玉說，卉君是多才多藝的布農兒童，不僅曾獲全國原住民繪畫比賽特優，三年級加入太平國小布農兒童合唱團，是第一聲部的主將，歌唱才華洋溢！