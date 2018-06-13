〈北部〉雪隧限時開放大貨車? 高公局說不

2018-06-13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕雪隧禁行三‧五噸以上大貨車，廠商怨聲連連，宜蘭縣代理縣長陳金德呼籲交通部兼顧長隧道安全與宜蘭產業發展，開放雪隧於凌晨零時到四點夜間時段給大貨車通行。高公局回應，雪隧原硬體設計未考量通行大貨車，基於安全因素仍不開放。

宜縣招商座談 業者籲適度解禁

今年一月，行政院在利澤工業區舉辦「解決五缺」宜蘭場座談會時，有廠商抱怨，縣府招商標榜雪隧縮短宜蘭聯外車程，但業界後來發現雪隧禁駛大貨車，紛紛打退堂鼓，提議適度解禁，排除油罐車、聯結車等特定車種，開放一般大貨車行駛，提升業界投資宜蘭的意願。

宜蘭縣政府縣務會議昨天討論端午節三天連假交通疏運計畫，陳金德會後受訪時表示，宜蘭縣工業區產品或原料對外運輸，大貨車走北宜或濱海公路，若要行駛雪隧，得改用小貨車載運，如此運輸成本太高，影響產業競爭力。

陳金德建議 兼顧安全下開放零時到4時

陳金德建議，宜蘭要發展工商產業，運輸業是重要命脈，在兼顧長隧道安全前提下，凌晨零時到四點特定時段，開放大貨車走雪隧，降低運輸成本，才能有效提高廠商到宜蘭投資的意願。

高公局解釋，雪隧屬於長隧道，當初防災硬體設施設計，並沒有針對通行大貨車，貿然開放危險性高，基於安全因素，現階段並無開放大貨車通行的計畫。

端午3天連假 國5實施高承載管制

另外，有關端午三天連假疏運，縣府建設處表示，根據氣象預測，這三天受鋒面影響，下雨機率高，甚至會有豪大雨，國道五號車流量可望下降，連假前兩天上午七點至中午十二點，國五實施南下高承載管制，後兩天下午兩點至九點，換成北上高乘載管制；凌晨零點至清晨五點，國道全面暫停收費，建議大家多利用大眾運輸工具，避免塞車之苦。