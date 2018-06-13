〈北部〉《桃園》防汛 各公所今起可領沙包

2018-06-13

〔記者陳昀、李容萍／桃園報導〕梅雨鋒面報到！中央氣象局預報今起台灣附近有滯留鋒徘徊，加上西南風增強，全台降雨機率提高，中南部還可能有「致災性」豪雨，雖對桃園影響不大，市府對各項防汛整備工作仍不敢懈怠，今天上午十點起各區公所開放民眾領取沙包，提醒居住在低窪地區或鄰近河川區的民眾提高警覺。

週日起 對桃園影響較大

市府水務局長劉振宇表示，經詢問天氣風險管理公司，今起鋒面會先對中南部帶來雨量，再逐漸北移，估計週日起會對桃園造成較大的影響，而桃園市平均累積雨量約有一百至一百五十毫米、山區最高恐達三百毫米，但與中南部預估的累積雨量六百毫米相比，影響確實有限，也在排水容許範圍，但仍須防患未然。

還沙包須晾乾

劉振宇指出，市府已備妥三萬二千個沙包、抽水機一三六部、防汛鼎塊二千五百塊，今起各區公所開放領取，汛期結束後須晾乾，待區公所發布回收時間、地點再送回，千萬別任意棄置；另請民眾也須加強檢視住家周邊的排水溝是否淤積或有雜物遮蓋排水溝格柵，避免排水不及釀災。相關水情資訊可查詢「水情看桃園APP」及「桃園市水情資訊網」。

原住民族行政局局長林日龍表示，復興區在十個里設置十三處災民收容安置處，平時就已準備就緒，物資充足無虞，若累積雨量到達土石流警戒基準的二百五十毫米就會啟動預防性撤離，達三百毫米即強制撤離。

另外，截至昨天下午五點，石門水庫大壩水位為二二三．三六公尺，蓄水量六三○一萬噸，蓄水率卅一．六五％。北水局局長江明郎表示，中庄調整池已經蓄滿水，可以穩定供水，下游的桃園、雙北市民可以放心，但目前仍在抗旱，仍籲請民眾珍惜水資源。