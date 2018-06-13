〈中部〉慈醫教作五穀粽 養生吃健康

2018-06-13

〔記者張軒哲、陳建志／台中報導〕市府衛生局與台中慈濟醫院合辦「花好粽夏慶端午」素粽教作活動，衛生局指出，民眾享受粽子之際，建議每天至少要攝取三份蔬菜及兩份水果，並以無糖茶水或白開水取代含糖飲料，攝取足夠纖維，才能吃得健康。

「花好粽夏慶端午」素粽教作活動，邀請市長夫人廖婉如與台中慈濟醫院院長簡守信，攜手示範「健康養生五穀粽」。五穀粽是慈濟醫院依據新版國民飲食指南設計的食譜，食材包括黑米、十六穀米、長糯米各廿克，豆乾丁一份、香菇一朵、猴頭菇十五克、熟栗子一顆與腰果十克。

慈濟醫院營養科副主任楊忠偉表示，這次設計的粽子，特色是增加全穀雜糧攝取及粽子的豐富性之餘，以豆乾丁取代傳統型五花肉或滷肉，達到國民飲食指南豆魚蛋肉類的需求；堅果增加好的油脂攝取，並以滷過的香菇與猴頭菇增添粽子風味。建議吃粽子時以原味為主，避免沾取加工調味料，鹼粽應避免沾砂糖或糖漿等，以免鈉、糖攝取過量。

另外，大里中興商圈管委會昨邀請長輩到幼兒園教導小朋友包粽子、做香包，並請老師說明端午節由來，還結合大里愛心會發送三百個粽子給弱勢兒童家庭，讓大家開心過端午。市議員李天生肯定商圈繁榮地方的努力，為了讓商圈更有特色，已向市長爭取動支一百多萬預備金，將在商圈設置具藝術感的景觀路燈，完工後將能營造商圈特色，吸引人潮、帶動商機。