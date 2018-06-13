〈中部〉市長提建國市場願景 議員：去年跳電3次

2018-06-13

林佳龍自許「有做事，人民就看得到」

〔記者張瑞楨／台中報導〕市長林佳龍昨巡視全國最大公有市場—建國市場，受到攤商熱烈歡迎，還獲贈象徵當選的蒜苗、粽子，林佳龍自許「有做事，人民就看得到！」並提出「風、水、電、車、錢」五大改善願景，強調台中正逐步蛻變中。但市議員鄭功進卻說，去年夏天，該市場至少跳電三次，希望市府能確保今年夏季用電無虞；林佳龍則說，跳電是部分攤商私接耗電量大電器，並非供電不足，已向台電申請增加用電契約容量。

市長：跳電是有攤商私接耗電量大電器

獲選經濟部「三星優良市集」的建國市場，前年九月啟用，今年是啟用後第二個端午節，林佳龍昨視察受到攤商歡迎，還有攤商趁此機會請求「市長，攤位能不能擺出來一點？」林佳龍的笑容顯得尷尬，沒有回答這個請求。

林佳龍說，依據市府經發局統計，建國市場七百一十一個攤位，從舊市場遷建過來至今，業績足足增加三成以上，假日人潮更多，證明當初搬遷與改建是對的政策；未來還要分成「風、水、電、車、錢」五部分改善，包括改善通風，增設埋水設施，向台電申請增加用電契約容量，增設公車路線及iBike租賃站，客人增加，攤商就更賺錢。

林佳龍強調，從攤商對他的熱情，證明「有做事，人民就看得到」，改變不是短時間可成，但台中市確實在蛻變中。

鄭功進卻說，建國市場光是去年夏天，至少跳電三次，造成攤商心理恐慌與財產損失，希望市府應加強供電的配套措施；針對跳電議題，林佳龍說，供電並無不足，而是攤商私接耗電量大的電器，市府已向台電申請增加用電契約容量，由原本九百ＫＷ調高至一千兩百零一ＫＷ。