〈中部〉幼獅工業區塞車 闢便道紓解車流

2018-06-13

地主無償撥用約60多坪土地

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲幼獅工業區通往苑裡交流道與苗一四○縣道，上下班尖峰時間交通壅塞，市府建設局十二日進行會勘，將在日南陸橋下聯外道路與東一街路口，開闢一條長約五十公尺、寬約十公尺的便道，解決長年塞車問題，工程總經費約兩百五十萬元，預計八月底發包設計，最快年底就能通車。

幼獅工業區是大甲與苗栗縣苑裡鎮居民主要就業區域，幼獅工業區廠協會副理事長蔡木成表示，大甲幼獅工業區共有兩百四十五家中小企業，員工數約八千人，每天上下班時間，就會造成附近東一街、苗一四○縣道、苗栗縣田中五路交通壅塞，感謝地主林先生無償撥用約六十多坪土地，以及建設局大力配合工程。

日南里長曾子容說，幼獅工業區緊鄰苑裡鎮，有許多苑裡居民就業，通往苑裡交流道路段上下班時間常塞車，塞車路段甚至逾一公里，若能打通橋下便道，即可緩解交通。

路長約50公尺 最快年底通車

台中市新建工程處表示，目前市府規劃要在日南陸橋下聯外道路與東一街路口開闢便道，預計打通一條長約五十公尺、寬約十公尺的道路。之前遇到的問題是道路對到高架橋梁柱，經立法院副院長蔡其昌服務處協調土地問題後，順利解決。

蔡其昌國會特助、市議員參選人施志昌說，為了解決幼獅工業區塞車問題，這半年多以來，他主持了數次會勘及協調會，與幸福里長翁木榮與地主林先生溝通，才讓工程順利推動。未來道路打通後，便可進行車輛分流，減輕苗一四○縣道的壅塞問題，感謝地主無償提供土地。