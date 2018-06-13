〈中部〉宜蘭萬善公戀愛了 提親彰化九天尊王侍女

2018-06-13

會香一見鍾情 託夢聯姻

〔記者湯世名／彰化報導〕宜蘭縣羅東鎮清水溝萬善堂今年月間赴彰化市西門必應廟會香，萬善堂供奉的萬善公「看見」必應廟九天尊王侍女「鳳汝」的美貌，託夢要提親，經兩廟聯繫、擲筊獲得九天尊王同意，萬善堂人員昨依古禮準備六禮，浩浩蕩蕩抵達彰化市必應廟提親、下聘，雙方廟方人員還代表喝交杯酒，娶親日期暫定農曆七月十五日。

依古禮下聘 農曆7/15迎娶

宜蘭縣清水溝萬善堂今年四月經擲筊後決定赴彰化市西門必應廟會香三天，在彰化過夜時，萬善堂總幹事李錫參夢見一名女子，但沒有說話，回宜蘭後擲筊請示萬善公，知道是西門必應廟九天尊王的侍女「鳳汝」，而萬善公「喜歡上」她。

西門必應廟管理人林佳伯說，萬善公在前來彰化市會香時，被九天尊王的侍女「鳳汝」的美貌給「煞到」，返回宜蘭後念念不忘，對方總幹事也因夢到「鳳汝」入夢，擲筊請示才知是萬善公「戀愛」了。

廟方人員代喝交杯酒

為串起這份罕見而難得的姻緣，雙方決定結為親家，必應廟擲筊請示九天尊王，也獲應允，九天尊王還將侍女「鳳汝」收為義女，特地挑選在昨天、九天尊王的農曆聖誕，由萬善堂人員循古禮準備六禮、項鍊及喜餅，赴彰化市提親。下午四時許抵達必應廟後，「男方」循古禮提親、下聘，並由雙方廟方人員代表喝交杯酒，現場熱鬧滾滾。

彰化市前市民代表孫正毅說，過去常聽說有土地公娶土地婆的事蹟，但萬善公要娶親，還是頭一次聽到，堪稱是喜事一樁；民俗專家蒲慶峰說，陰廟聯姻，對於兩方的廟來說都是好事，不過一般人最好迴避，避免被「沖煞」。