〈中部〉玉峰廢校舍轉型 英語學院暑期開課

2018-06-13

全程免費 水里童先上課

〔記者劉濱銓／南投報導〕廢校大變身！南投水里鄉玉峰分校二年前因少子化，裁併校後走入歷史，但校舍建物在手機大廠宏達電旗下宏達文教基金會接手下，轉型成品格英語學院，並將在暑假開課，全縣小四學生都將受惠，尤其全程食、宿、行、師資都免費，對於南投偏鄉教育資源將有顯著提升。

明開放全縣國小報名

管理玉峰校園的水里國小表示，學院首波學生將是水里鄉內的小四學童，因該階段具備溝通理解能力，英文也有一定程度，預計暑假七月開始上課，每梯次為五天四夜，一共有四梯，每梯卅人，以營隊集體生活方式，讓學生在此學習品格教育，以及生活化的英文，明（十四日）則開放全縣的國小報名，上課時間在九月開學後，以班級為單位集體上課。

南投品格英語學院玉峰分院說，全台除了花蓮、雲林、嘉義、台東外，南投是第五座英語學院，為加強與地方連結，校名才會取玉峰分院，課程將以品格為主、英文為輔，並有美國外語師資指導英文，以活潑的美式風格引導學生親近英文，加強生活教育與品格訓練，並認識地方人文產業，盼與地方緊密結合。

玉峰分院強調，學生到此學習，將是離家住宿，除了提升專注、尊重、負責、誠信及感恩的品格外，學生的生活自理、衣物清洗，也要自我學習，而男女也是分宿，藉此學會尊重彼此，另外，學生也能在此認識異國文化，如美國的點心及人文風情等，希望藉由更多的文化刺激，打開學生視野。

地方民眾則說，當初學校廢校後，擔心社區就此沒落，幸好校舍轉型成英語學院，彷彿為地方打了強心針，不僅地方教學重鎮能再度運作，還有外地師資、學生會進駐學習，樂見廢校能有這樣的轉變，協助地方永續發展。