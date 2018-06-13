〈中部〉反禁二行程機車 北港偉士牌車友響應

2018-06-13

17日將北上凱道發聲

〔記者廖淑玲／雲林報導〕環保署計畫在二○一九年底前全面淘汰二行程機車，引發車友強烈反彈，反對禁二行程機車聯盟發起抗議，北港車友也參加串聯，怒責政府「不打老虎、只敢拍蒼蠅」，並號召大家十七日一起上凱道。

反禁二行程機車的車友組成聯盟，決議號召全台灣二行程車友走上凱道，為自己的權益發聲，雲林地區一群偉士牌車友率先響應，從無上街頭抗議經驗的北港拼布老師周秀惠，為捍衛老車，也將首度和丈夫及其他車友「走上街頭」。

周秀惠說，台灣自一九五九年引進第一批偉士牌機車，當時一輛要價四萬元，可以買一甲農地，仍擋不了車迷的熱情，後來改款，但均保有如黃蜂般「細腰豐臀」的外型，在世界機車發展史上有重大意義，如今卻因環保政策面臨禁騎，讓許多老車迷難以接受。

熱愛老偉士牌機車的周秀惠，工作室的牆上有偉士牌機車的三Ｄ彩繪，一旁也擺著一輛偉士牌老車當裝飾供人合照，希望為老偉士牌請命、抗議淘汰。

不少老偉士牌車迷不滿二行程機車的路權被剝奪，質疑政府「不打老虎、只拍蒼蠅」；周秀惠指出，老車有其歷史意義，也記錄著人與車的共同時光，她因為喜愛老偉士牌的優美曲線，已購買二輛老偉士牌，另準備一輛報廢車做為備用零件。

由於太愛老偉士牌機車，拆光零件後的車殼也捨不得丟棄，改裝成特色咖啡桌，如今面臨不能上路，周秀惠說，十七日北港地區至少有一輛遊覽車的人數將要前往凱道抗議，希望政府能聽到他們的心聲。