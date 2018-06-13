〈中部〉豪雨將襲》嘉義湧現飛蟻 中埔公所發餌劑

2018-06-13

嘉市及中埔、竹崎等 成群

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣中埔、竹崎、民雄等多個鄉鎮及嘉義市部分區域，自十日入夜後，常出現俗稱「大水螞蟻」的飛蟻部隊，只要開燈就吸引飛蟻成群飛舞，數量驚人，民眾看了頭皮直發麻；嘉義大學植物醫學系助理教授宋一鑫解釋，飛蟻常於下雨前飛離巢穴交配，只要關閉燈光，牠們就會離開。中埔鄉公所昨起提供餌劑材料包供鄉親免費索取，藉此減少飛蟻入屋機率。

醫師︰勿揉死 避免皮膚炎

大林慈濟醫院皮膚科醫師劉恩仰表示，飛蟻若爬到人體上，最好輕輕撥開，不要將牠揉死，以免分泌毒液，反而造成皮膚慢性發炎或接觸性皮膚炎。

竹崎鄉民代表林佳慧說，前晚灣橋村街上有成群飛蟻飛舞，爬滿或飛在燈具上，甚至從門窗縫隙鑽進屋內貼在地上、牆壁蠕動，讓住戶相當困擾；民雄鄉文隆村民李偉榮反映說，近日晚間住家頻遭飛蟻「攻陷」，一早起來得清掃滿地的蟲屍；嘉市鬧區嘉義火車站附近地上，昨也有民眾見到飛蟻蟲屍。

中埔鄉前年及去年八、九月也出現成千上萬隻飛蟻部隊，鄉公所邀請彰化師範大學生物學系教授林宗岐調查後，指出困擾民眾的飛蟻是「扁琉璃蟻」、「疣胸琉璃蟻」，公所依專家建議，製作糖、洋菜粉、少量硼砂的餌劑材料包發給村民；中埔鄉長李碧菁說，防治飛蟻要長期抗戰，鄉親可至公所農業課索取材料包，製作完成放在飛蟻出沒處，吸引牠們取食，避免重演飛蟻肆虐情景。

燈具改黃光 可減少入屋

宋一鑫說，春夏季為飛蟻的婚飛（飛行結婚）期，且有在下雨前或高濕度環境中飛離巢穴交配習性，高峰期只有三、四天，他建議可將含紫外線、吸引昆蟲的白色燈光，換成低色溫黃光，減少飛蟻入屋機率。