〈中部〉票根換500公克葡萄 網路錯傳500元

2018-06-13

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕外傳彰化大村鄉可「憑火車票免費換葡萄五百元」，引起網路瘋傳，但「正確版」是憑車票免費換「五百公克」葡萄，不是網路瘋傳的是「五百元」葡萄，兩者相差五倍以上！

最近許多人都接到line瘋傳的好康消息，內容是免費的農會葡萄來了，只要六月十六、十七日兩天的上午九點起，憑當天火車票根，無論從哪一站出發，只要下車在大村站，就可以「免費換一箱五百元的葡萄」，還附上貼心小提醒，必須要持火車票，因此到大村火車站下車時，千萬要記得給車站蓋章。

由於大村葡萄太出名，經網路瘋傳之後，許多人都躍躍欲試！彰化縣政府農業處接到民眾詢問此事，立刻跟大村鄉農會求證，大村鄉農會才發現「事情大條了」，因為「差一個字，差太多！」

十六、十七日 每天發五百盒

正確版是一小盒「五百公克」葡萄啦！大村鄉農會推部主任賴錫謀表示， 這項活動由大村鄉農會、公所與代表會共同合辦，由於活動地點就在大村火車站後站，才會推出憑當天大村火車站下車的票根來換葡萄的活動，六月十六、十七日兩天，每天發放五百盒，每盒五百公克，一人限領一份。

賴錫謀強調，因為要憑大村火車站下車的車票來換葡萄，如果以悠遊卡搭車者因無票根就無法換取，換取葡萄時間為早上九點開始，號碼牌將從早上八點開始發放，號碼牌發完為止。