〈中部〉替代役將退場 雲縣議員促聘專人護校園

2018-06-13

李進勇︰納入可行方案通盤檢討

〔記者詹士弘／雲林報導〕替代役即將全面退場，雲林縣議員鍾明馨擔心教育替代役男離開學校後，校園安全將出現漏洞，要求縣府聘用專人取代替代役男對校園安全及學生上下學交通維護的功能；縣長李進勇表示，會將引進保全等方案納入通盤檢討。

鍾明馨昨天在議會質詢表示，雲林縣一百八十四所學校過去分配約兩百名替代役男，因教育替代役即將走入歷史，今年起中央只同意偏遠學校申請教育替代役，全縣只剩一百卅二名教育替代役男，且走一個就少一個；教育替代役男主要肩負學校保全與交通導護工作，未來這些工作得回歸教職員，輪值的教職員每天早上六點多就須到校園解除保全設定，得等夜光課輔班下課、巡視校園並設定保全後，才能下班。

鍾明馨強調，過去幾年縣府推動把校園變成社區的後花園，打掉原來的圍牆，改成綠籬或矮牆，讓校園變得更不設防，如今替代役將結束階段性任務，在治安越來越差的現在，他認為縣府應該設法彌補替代役離開後的人力缺口，特別是國小。

教育處︰國小就增6千萬人事費

教育處長梁恩嘉表示，雲林約有一百五十所國小，如果要用專人取代替代役男的功能，光國小部分每年可能要增加逾六千萬元人事費；李進勇也表示，校園安全不能打折扣，會納入各種可行方案，整體考量。

學校認為替代役男白天在校園巡邏，維護學生上下學交通安全，晚上住在學校，對確保校園安全發揮極大功能，讓老師可以專注在教學工作；學校也表示，過去治安相對較好，現在少子化又治安惡化，校園安全問題更複雜；未來替代役退出校園後，如何銜接他們所留下的工作，將是一大考驗。