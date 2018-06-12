〈南部〉台南麻豆太平清歌、歸仁金獅陣 列入文資

2018-06-12

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市無形文化資產再添新成員，文化局公告登錄麻豆巷口集英社「太平清歌」、歸仁看東弘農宮「金獅陣」等兩項傳統表演藝術，累計傳統表演藝術類已達三十筆。「太平清歌」為台南重要南管系統歌館文化，而歸仁看東弘農宮「金獅陣」是歸仁最早成立的金獅陣，也是東門城外青面獅首源。

「太平清歌」以唱奏為主要表演型態，是一種近似南管的音樂陣頭，麻豆巷口集英社成立於日治時期大正六年（西元一九一七年），與麻豆傳統民俗活動「迎暗藝」有關，為曾文區最古老的太平歌陣，相當具有地方色彩，目前已傳承至第五代，仍保留八十首以上的南管曲樂。

集英社太平清歌自創工尺譜記譜方式，為已故薪傳獎藝師陳學禮一脈傳承，不論是奏、唱、演，自然靈活，演唱技藝獨樹一格，且音樂風格較通俗、活潑，貼近一般民眾生活，為文化資產審議委員通過登錄的原因。

歸仁看東弘農宮金獅陣儀式講究、遵循古禮，陣式與套路完整且富傳統性，獅頭設計特殊，建立歸仁地區黃腳巾流派，為南關線代表性的金獅陣，也是看東庄廟北安宮的先鋒陣，在歸仁仁壽宮五朝王醮大典中，享有入王府參拜代天巡狩千歲爺職權，地位相當特殊。

看東弘農宮的金獅陣僅配合廟會活動出陣，今年農曆十月初，將隨關廟山西宮建醮活動出陣遶境，其陣式獅過橋、偃旗息鼓、青刀巷（清道巷、鎗刀巷）、安八卦、祀王、拍獅等，均具有宗教意涵與藝術意趣。